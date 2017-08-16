Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

“O Rabbimiz ki, ebedî olarak kalınacak bu yurda bizi lûtfuyla yerleştirdi. Burada bize ne bir yorgunluk dokunur, ne de bir usanç gelir.”

Fatır Sûresi: 35

HADİS:

Hz. Enes (ra) rivayet ediyor:

Evlenin. Evlenmeye gücü yetmeyen ise oruç tutsun. Çünkü bu şehveti frenler.

Taberanî’nin Evsat’ından.

Camiü’s-Sağir, No: 5514

EVRAD-I KUDSİYE -39-

121- Haydi siz akşama girdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah’ı tesbih ve tenzih edin, namaz kılın. Göklerde ve yerde hamd ve sena O’na mahsustur. Gündüzün sonuna doğru ikindi vaktinde de öğleye girerken de O’nu takdis ve tenzih edin, namaz kılın.

122- O, ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarır. Öldükten sonra yeryüzünü O diriltir. İşte siz de öldükten sonra böylece dirilip kabirlerinizden çıkarılacaksınız.

123- Ben benim de, sizin de Rabb’iniz olan Allah’a tevekkül ettim. Hiçbir canlı yoktur ki, Allah onun perçeminden tutup kudretine boyun eğdirmiş olmasın. Şüphesiz ki Rabbim’in yolu doğru bir yoldur.