Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
İnkâr edenler için ise Cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki kurtulsunlar; azapları da hiç eksilmez. Bütün kâfirleri Biz işte böyle cezâlandırırız.
Fatır Sûresi: 36
HADİS:
Hz. Semüre bin Cündüb’den (ra) rivayetle:
Size beyaz elbiseyi tavsiye ederim. Dirileriniz onu giysin, ölülerinizi onunla kefenleyin. Çünkü o elbiselerinizin en hayırlısıdır.
Ebu Dâvûd, Tıb: 14; Libas: 13;
Tirmizî, Cenâiz:18; Edeb: 46;
Camiü’s-Sağir, No: 5515
EVRAD-I KUDSİYE -40-
124- Biz neden Allah’a tevekkül etmeyelim ki, bize yollarımızı dosdoğru gösterdi. Bize verdiğiniz her türlü eza ve sıkıntıya sabredeceğiz. Güven isteyenler ancak Allah’a tevekkül etsinler.
125- De ki: Allah bizim hakkımızda ne takdir etmiş ne yazmışsa başımıza ancak o gelir. O bizim Mevlâmız ve Sahibimizdir. Öyleyse mü’minler yalnız Allah’a tevekkül etsinler.
126- Allah sana bir sıkıntı, bir zarar dokundurursa, onu yine O’ndan başka kaldırabilecek kimse yoktur. Şayet sana bir hayır murad ederse, o durumda O’nun bu lütfunu engelleyebilecek de kimse yoktur. O lütfunu ihsanını kullarından dilediğine nasib eder. O, günahları bağışlayan Gafur, bol rahmet sahibi Rahîm’dir.