Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

İnkâr edenler için ise Cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki kurtulsunlar; azapları da hiç eksilmez. Bütün kâfirleri Biz işte böyle cezâlandırırız.

Fatır Sûresi: 36

HADİS:

Hz. Semüre bin Cündüb’den (ra) rivayetle:

Size beyaz elbiseyi tavsiye ederim. Dirileriniz onu giysin, ölülerinizi onunla kefenleyin. Çünkü o elbiselerinizin en hayırlısıdır.

Ebu Dâvûd, Tıb: 14; Libas: 13;

Tirmizî, Cenâiz:18; Edeb: 46;

Camiü’s-Sağir, No: 5515

EVRAD-I KUDSİYE -40-

124- Biz neden Allah’a tevekkül etmeyelim ki, bize yollarımızı dosdoğru gösterdi. Bize verdiğiniz her türlü eza ve sıkıntıya sabredeceğiz. Güven isteyenler ancak Allah’a tevekkül etsinler.

125- De ki: Allah bizim hakkımızda ne takdir etmiş ne yazmışsa başımıza ancak o gelir. O bizim Mevlâmız ve Sahibimizdir. Öyleyse mü’minler yalnız Allah’a tevekkül etsinler.

126- Allah sana bir sıkıntı, bir zarar dokundurursa, onu yine O’ndan başka kaldırabilecek kimse yoktur. Şayet sana bir hayır murad ederse, o durumda O’nun bu lütfunu engelleyebilecek de kimse yoktur. O lütfunu ihsanını kullarından dilediğine nasib eder. O, günahları bağışlayan Gafur, bol rahmet sahibi Rahîm’dir.