Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gizliliklerini bilir. O, gönüllerde saklı olanı hakkıyla bilendir.

Fatır Sûresi: 38

HADİS:

Hz. Ebu Ümame’den (ra) rivayetle:

Allah yolunda cihada dört elle sarılın. Çünkü o Cennet kapılarından bir kapıdır. Allah cihad sayesinde üzüntü ve kaygıyı giderir.



Camiü’s-Sağir, No: 5519

EVRAD-I KUDSİYE -42-

129- Allah, insanlara bir rahmet açarsa, Ona mâni olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. O’nun vermediğini ise gönderecek güç yoktur. O, mutlak galip Azîz ve hüküm ve hikmet sahibi Hakîm’dir.

130- Onlara “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan, muhakkak “Allah” derler. De ki; Öyleyse bana bildirin, Allah bana bir zarar vermek isterse, Allah’ı bırakıp da taptıklarınız, O’nun verdiği zararı giderebilir mi? yahut Allah, bana bir rahmet dilerse, onlar O’nun bu rahmetine mâni’ olabilir mi? De ki: Bana Allah kâfidir. Güvenilir birisini arayanlar da, yalnız O’na dayanıp tevekkül etsinler.

131- Allah bu yardımı, ancak size bir müjde olsun ve bununla kalbleriniz tatmin olup güven duysun diye yaptı. Zafer ancak Azîz ve Hakîm olan Allah’tandır, başkasından değildir!

