Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

De ki: Gördünüz mü Allah’ı bırakıp da ibâdet ettiğiniz şeriklerinizi? Onlar yeryüzünde neyi yarattıysa gösterin bana! Yoksa onların göklerde bir ortaklığı mı var? Veya onlara bir kitap verdik de, onda Allah’a ortak koşmak için bir delil mi buldular? Hayır, o zâlimler birbirlerini yalan vaadlerle aldatıp duruyorlar.

Fatır Sûresi: 40

HADİS:

Hz. Sa’d ibni Ebu Vakkas’tan (ra) rivayetle:

Ok atmaya dört elle sarılınız. Çünkü bu oyunlarınızın en hayırlısıdır.

Taberanî’nin Evsat’ından.

Camiü’s-Sağir, No: 5525

EVRAD-I KUDSİYE -44-

133- Ey sonsuz şefkatli olan Hannân, ey bol iyilik ve ihsan eden Mennân, Ey gökleri ve yeri örneksiz ve taklitsiz yapan Bedi’, ey mutlak, zatî, ezelî ve ebedî hayat sahibi olan Hayy, ey her şey kendisine istinat ederek kaim olan, vücudu hiçbir kimseye dayanmayan Kayyûm, ey celâl ve ikram sahibi! Senden ulûhiyyetînin şan ve azameti hürmetine tabiatımızı beşerîlikten çıkarıp, bir daha Sana isyan etmemek üzere, ruhumuzu itaatkâr meleklerinle beraber yükseltmeni niyaz ediyoruz.

