Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Gökleri ve yeri yok olup gitmekten şüphesiz ki Allah korur. Eğer onlar yıkılacak olsa Allah’tan başka onları hiç kimse tutamaz. Şüphesiz ki O halîmdir, kullarına tevbe etmeleri için fırsat verir ve onları hemen cezâlandırmaz; ve O gafûrdur, kullarının günahlarını çokça bağışlayıcıdır.

Fatır Sûresi: 41

HADİS:

Enes’ten (r.a) rivayetle:

Misvak kullanmayı ihmal etmeyin. Misvak ne güzel bir şeydir! Dişlerin kirini giderir, balgamı söker, gözü aydınlatır, diş etlerini güçlendirir, ağız kokusunu yok eder, mide faaliyetlerini düzenler, Cennetteki dereceleri arttırır, meleklerin övgüsüne vesile olur, Rabbi hoşnut eder, şeytanı kızdırır.

Abdülcebbar Havlânî’den.

Camiü’s-Sağir, No: 5531

EVRAD-I KUDSİYE -45-

134- Ey kuvvet ve halleri değiştiren, hâlimizi en iyi ve en güzel bir hale çevir.

135- Allah’ım! Sen her türlü ayıp ve kusurdan münezzehsin, Ancak Sana hamdedilir, Senden başka ilâh olmadığına şehâdet getirir, ancak Senden af diler ve Sana tevbe ederim.