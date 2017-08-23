Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

O müşrikler, kendilerine bir peygamber geldiği takdirde diğer ümmetlerin herhangi birinden daha ziyade hidâyeti benimseyeceklerine dâir var güçleriyle Allah’a yemin etmişlerdi. Onlara peygamber geldiğinde ise, bu onları daha da çok haktan uzaklaştırdı.

Fatır Sûresi: 42

HADİS:

Hz. İbni Mes’ut’dan (ra) rivayetle:

İki şifa kaynağını elden bırakmayın: Bal ve Kur’ân.

İbni Mâce, Tıb: 7.

Camiü’s-Sağir, No: 5534

EVRAD-I KUDSİYE -46-

136- Allah’ım! Hiçbir şeyi yaratmadan nurunu yarattığın, her şeyi nuruyla aydınlattırdığın, âlemlere rahmet olarak gönderdiğin Efendimiz Muhammed’e (asm) geçmiş ve gelecek, gerek mesut ve bahtiyar gerek şaki ve isyankâr olsun bütün mahlûkat adedince rahmet manasındaki salât eyle! Öyle bir rahmet ki bütün sayıları aşacak, her sınırı ihata edecek, sonsuz ve nihayetsiz, kesintisiz bitmez tükenmez olsun. Bunun bir mislini de O’na (asm) indirdiğin gibi O’nun (asm) Âl ve Ashabına ve aile efradına indir. Bu Senin rahmetine yakışır, çünkü Sen en üstün merhamet sahibi olan Erhamürrahiminsin.

