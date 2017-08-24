Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Onlar yeryüzünde büyüklük taslamaları ve kötülüğe düşkünlükleri yüzünden haktan uzaklaştılar. Kötü tuzak, ancak sahibinin başına geçer. Onlar evvelkilerin başına gelen helâkin kendi başlarına da gelmesini bekliyorlar. Zâlimlerin azâba uğraması Allah’ın kànunudur, sen bu kànunu değiştiremezsin. Azâbı lâyık olandan başkasına çevirmekle de sen bu kànunu değiştiremezsin.

Fatır Sûresi: 43

HADİS:

Hz. Ebu Bekir’den (ra) rivayetle:

Doğruluğa dört elle sarılın. Çünkü doğruluk Cennet kapılarından bir kapıdır. Yalandan da uzak durun. Çünkü yalan Cehennem kapılarından bir kapıdır.

Hatib’in Tarih’inden.

Camiü’s-Sağir, No: 5537

EVRAD-I KUDSİYE -47-

137- İzzet sahibi Rabb’in onların yakıştırdıklarından mukaddes ve münezzehtir. Peygamberlere selâm olsun! Hamd ve sena ancak âlemlerin Rabb’i olan Allah’a mahsustur.

138- Allah’ım! Rabb’imiz, bu duâyı bizden kabul buyur, çünkü Sen herşeyi en iyi duyan Semi’ ve en iyi bilen Alîm’sin. Allah’ım! Bize her hayrı nasib eyle ve her türlü şerden bizleri mahfuz ve masun kıl.