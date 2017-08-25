Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden önceki kavimlerin âkıbetlerinin ne olduğuna bakmazlar mı? Onlar kendilerinden daha da kuvvetliydiler. Ne göklerde ve ne de yerde hiçbir şey dilediğini yapmaktan Allah’ı âciz bırakmamıştır. Şüphesiz ki O herşeyi hakkıyla bilir, herşeye hakkıyla kàdirdir.

Fatır Sûresi: 44

HADİS:

Hz. Selman (ra) rivayet ediyor:

Akşamla yatsı arasında nafile namaz kılmaya bakın. Çünkü bu gündüzleyin söylenen boş söz ve davranışlara kefaret olur.



Camiü’s-Sağir, No: 5539

EVRAD-I KUDSİYE -48-

139- Allah’ım! Kalblerin tabibi ve devası, bedenlerin afiyet ve şifâsı, gözlerin nur ve ziyası Efendimiz Muhammed’e (asm), Âl ve Ashabına, rahmet manasındaki salât ve selâm eyle! Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. Salât ve selâm olsun resulümüz Muhammed’e (asm), bütün Âl ve Ashabına.

140- Allah’ım! Kelâm-ı Kadîm olan Kur’ân ve Resul-ü Ekremin (asm) hakkı için ve bütün Enbiya ve resullerin hakkı için ve Evrâd-ı Kudsiye ve içindeki hakikatlar hürmetine, ey ihtiyaçları yerine getiren ve belâları def eden, üzerimizden belâları kaldır, bize ve Üstadımıza anne ve babamıza ve Nur Talebelerine hüsnü hatime ihsan eyle, dünyadan ayrılmamızı güzel sonuçlandır… Âmin, âmin, âmin…Allah Teâlâ’dan, Efendimiz Muhammed’e (asm) Âl ve Ashabına, çok salât ve selâm olsun.

