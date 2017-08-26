Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Eğer Allah insanları kazandıkları günahlar yüzünden hemen cezâlandıracak olsaydı, yeryüzünde tek bir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onların cezâsını takdir edilmiş bir vakte kadar geri bırakır. O gün geldiğinde de, şüphesiz ki Allah kullarının her halini hakkıyla görücüdür.

Fatır Sûresi: 45

HADİS:

Hz. Şeddad ibni Abdullah’tan (ra) rivayetle:

Oruç tutmaya bakın. Çünkü o şehveti dizginler, taşkınlığı önler.

Ebu Naîm’in et-Tıb’bından.

Camiü’s-Sağir, No: 5540

EVRAD-I KUDSİYE -49-

Allah’ım! Kelâm-ı Kadîm olan Kur’ân ve Resul-ü Ekremin hakkı için ve bütün Enbiya ve resullerin hakkı için ve Evrâd-ı Kudsiye ve içindeki hakikatlar hürmetine, ey ihtiyaçları yerine getiren ve belâları def eden, üzerimizden belâları kaldır, bize ve Üstadımıza anne ve babamıza ve Nur Talebelerine hüsnü hatime ihsan eyle, dünyadan ayrılmamızı güzel sonuçlandır… Âmin, âmin, âmin…Allah Teâlâ’dan Efendimiz Muhammed’e (asm) Âl ve Ashabına, çok salât ve selâm olsun.