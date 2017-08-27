Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Yâ sin. Hikmet dolu Kur’ân’a yemin olsun ki, sen Allah tarafından insanlara gönderilmiş peygamberlerdensin ve dosdoğru bir yol üzeresin.

Yasin Sûresi: 1-4

HADİS:

Hz. İbni Ömer (ra) rivayet ediyor:

Sarık sarmanızı tavsiye ederim. Çünkü o melekler bu alâmetleriyle görünürler. Sarığın ucunu da sırtınıza doğru sarkıtın.

Taberanî’nin Kebîr’inden.

Camiü’s-Sağir, No: 5540

Delaili’n -Nur -1-

Bismillâhirrahmânirrahîm

1- Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve Efendimiz Muhammed’in Âline öyle bir salât (rahmet) eyle ki, O’nunla (asm) bizleri bütün dehşetli korku ve her türlü âfetlerden halâs eyle, bütün ihtiyaçlarımızı yerine getir, bizleri bütün günah ve kötülüklerden temiz kıl, yanında en üstün derecelere yükselt, bizleri gerek hayatta ve gerekse öldükten sonra bütün hayırların en yüksek gayelerine vasıl eyle.Ey bütün duâ ve isteklere cevap veren Mucîb! Duâmızı kabul eyle. Hamd olsun Âlemlerin Rabbi Allah’a ki hamd ancak kendisine mahsustur.