Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

O Kur’ân, kudreti herşeye galip olan ve rahmeti herşeyi kuşatan Allah katından indirilmiştir.

Yasin Sûresi: 5

HADİS:

Hz. Ali’den (ra) rivayetle Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:

Kur’ân’a sımsıkı sarılın. Onu önder ve rehber edinin. Çünkü o âlemlerin Rabbi olan Allah’ın kelâmıdır. O’ndan gelmiş ve O’na dönecektir. Onun ancak teville anlaşılabilecek müteşabih “âyetlerine de iman edin. Verdiği misallerinden ibret alın.

İbni şahin’in Sünnet’inden.

Camiü’s-Sağir, No: 5543

Delaili’n -Nur -2-

2- Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e (asm) ve O’nun (asm) Âline, gece-gündüz döndükçe ve değiştikçe, çağlar, asırlar, sabah-akşam peş peşe birbirini takip ettikçe, gece-gündüz tekrarlandıkça, yıldızlar (kutup yıldızı ve arkadaşı) karşı karşıya gelip doğdukça, Efendimiz Muhammed’e (asm) ve Âline salat (rahmet) indir. Bizden O’nun (asm) ve ehl-i beytinin ruhlarına selâm ve tebrikler ulaştır. O’na (asm) ve onlara haşir ve karar

(3 defa) gününe kadar rahmet et, bereketler indir. Bu salâvatların her birinin hürmetine, günahlarımızı bağışla, bize merhamet et, lütfunla muamele eyle.