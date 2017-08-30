Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

And olsun ki azap vaadi onların çoğu üzerine bir hak olmuştur; artık îmân etmezler.

Yasin Sûresi: 7

HADİS:

Hz. İbni Abbas’dan (ra) rivayetle:

İyilik yapmayı âdet edinin. Çünkü bu kötü ölümü önler. Gizlice sadaka vermeye bakın. Çünkü bu aziz ve celil olan Allah’ın gazabını dindirir.

İbni Ebi’d-Dünya’nın Kazâü’l-Havâic’inden

Camiü’s-Sağir, No: 5554

Delaili’n -Nur -4-

4- 1 .Allah’ım! Sen; rahmetinin en efdalini ve bereketlerinin en büyüğünü, devamlı olarak, fazilet ve sayı bakımından selâmlarının en pâkini; İnsanî yaratılışların en şereflisi, imanî hakikatların toplanma mahalli, iyilik ve ihsan tecellilerinin Tur’u (Tur Dağı), Rahmanî sırların indiği yer, ilâhî memleketin civanı (güzeli), peygamberler zincirinin bağı, cevheri, resuller ordusunun başı, kereme mazhar enbiyalar kervanının kumandanı, bütün yaratılanların en efdali, yüce izzet sancağının hamili, en parlak şan ve şeref dizginlerinin maliki, ezele ait asırların şahidi, ilk geçmişlerin nurlarını gören, kıdem lisânının tercümanı, ilim, hilm (yumuşaklık, olgunluk) ve hikmetin kaynağı...