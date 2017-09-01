Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Bir de önlerine bir sed, arkalarına bir sed çekip gözlerini kapattık; artık hakkı göremezler.

Yasin Sûresi: 9

HADİS:

Hz. İyad’dan (ra) rivayetle:

Rabbinizin adını dilinizden düşürmeyin. Namazınızı vakit girer girmez kılın. O zaman Allah mükâfatınızı kat kat verir.

Taberanî’nin Kebîr’inden.

Camiü’s-Sağir, No: 5563

Delaili’n -Nur -6-

6- Allah’ım! Her şeyin ağacının nuranî aslı, her şeyi ihata eden Rahmanî kabzanın parıltısı, insanî cibilliyetin en üstünü, cismanî suretlerin en şereflisi, Rabbanî sırların menbaı, seçkin, gaybî ilimlerin hazineleri, asıl kabza olan özün, asaletin ve parlak güzellik ve yüce rütbenin sahibi, bütün peygamberlerin kendisinin sancağının altına girdiği ki, -Onlar O'ndandır, O'ndan gelir, O'nunla beraberdir, O'na gider ve O'nu gösterir- Efendimiz Muhammed’e (asm) Âl ve Ashabına yarattığın ve rızıklandırdığın ve öldürdüğün ve dirilttiğin kimseler adedince, öldürdüklerini dirilteceğine kadar salât ve selâm eyle. Hamd olsun Âlemlerin Rabbi olan Allah’a.