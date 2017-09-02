Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Sen onları ikaz etsen de, etmesen de birdir; inanmazlar.

Yasin Sûresi: 10

HADİS:

Hz. Enes (ra) rivayet ediyor:

Kuşluk vaktinde iki rekât namaz kılmaya bakın. Çünkü bunda arzu edilmeye değer büyük bir sevap ve mükâfat vardır.

Hatib’in Tarih’inden.

Camiü’s-Sağir, No: 5556

Delaili’n -Nur -7-

Allah’ım! Sırlar semasının güneşi, nurların mazharı, celâl dairesinin merkezi, cemal feleğinin (yörüngesinin) kutbu olan, lâtif ve ehadiyet tecelligâhı (birliğinin tecellisini gösteren) Muhammed Efendimizin (asm) zatına salât eyle. Allah’ım O’nun (asm) Senin yanındaki sırrı ve Sana olan seyrinin hakkı için, korkumu gider emniyet ver, takılıp düşmemi azalt, üzüntü ve hırsımı bertaraf eyle, lehime ol, beni benden Kendine al, bana kendimden geçmeyi, benliğimi boşamayı, yok bilmeyi nasib eyle, beni nefsime meftun ve düşkün eyleme, his ve duygularımı bana perde yapma, bana her gizli sırrı aç. Ey Hay… Ey Kayyum… (3 defa).