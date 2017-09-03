Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Sen ancak Kur’ân’a uyan ve görmediği halde Rahmân’dan korkan kimseleri ikaz edebilirsin. İşte onları Allah katından bir bağışlanma ve güzel bir mükâfatla müjdele.

Yasin Sûresi: 11

HADİS:

Hz. Cabir (ra) rivayet ediyor:

Gece kalkıp ibadet yapmayı ihmal etmeyin. Çünkü bu sizden önceki salih insanların âdetidir. Yüce Allah’ın yakınlığına vesiledir. Kötülüklerden alıkoyucudur. Günahlara karşı keffarettir. Bedenden hastalıkları kovucudur.

Hatib’in Tarih’inden.

Camiü’s-Sağir, No: 5573

Delaili’n -Nur -8-

7- 1. Allah’ım! En faziletli, en güzel, en değerli, en zahir, en pâk, en ahsen, en iyi, en kerîm, en azîz, en azîm, en şerefli, en yüce, en yüksek, en bereketli, en lâtif salâvatlarınla; en vâfi, en çok, en ziyade, en yüksek, en üstün, en devamlı, selâmını, bir salât ve selâm ve rahmet ve rıza ve af ve mağfiret olarak ihsan eyle. Bunlarda Senin sağanak sağanak yağan cömertlik ve cud ve kerem bulutlarınla uzayıp devam etsin. Yine cûd ve iyilik ve minnetinin nefis, lâtif ve şerefli hediyeleriyle büyüsün ve pâk olsun. Senin ezeliyetine münasip olsun, ardı arkası kesilmesin, Senin ebediyetine lâyık olsun, ebediyyen devam etsin. Bunların hepsi; Senin abdin ve habibin ve rasûlün Muhammedin (asm) üzerine olsun ki; O mahlûkatın en hayırlısıdır,