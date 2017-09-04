Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Ölüleri diriltecek olan ve onların iyi ve kötü işleriyle arkalarında bıraktıkları eserleri zayi etmeyip kaydeden Biziz. Biz herşeyi Levh-i Mahfuzda tek tek yazdık.

Yasin Sûresi: 12

HADİS:

Hz. Mikdam’dan (ra) rivayetle:

Sahuru ihmal etmeyin. Çünkü sahur yemeği gerçekten mübarek bir gıdadır.

Camiü’s-Sağir, No: 5577

Delaili’n -Nur -9-

7-2. kuvvetli parlak nurdur. Zahir ve kesin burhandır, zad ve zahiresi tükenmez denizdir, her şeyi içine alan nurdur, parlak güzelliktir, kuvvetli, galip gelen celâldir; şanlı, değerli kemaldir. Bu salât; Senin zâtının azametiyle O'nun (asm) Âl ve Ashabının üzerine indirdiğin salât mesabesinde olsun. Öyle bir salâvat ve rahmet indir ki, O’nunla (asm) günahlarımızı bağışla, gönlümüze itminan ver, kalbimizi temiz ve pâk kıl, ruhlarımızı rahatlat, sırlarımızı kötülüklerden arındır, fikir, hâtıra ve düşüncelerimizi temizle, sırlarımızda var olan bulanıklığı temiz ve saf eyle, hastalığımıza şifa ver, rahmetinle, fethi mübinin nuruyla kalplerimizin kilitlerini aç.