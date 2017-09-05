Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Onlara şu kasaba halkını misal ver ki, kendilerine elçiler gelmişti.

Yasin Sûresi: 13

HADİS:

Ebu Ümame (ra) rivayet ediyor:

Şu ilim çekilip alınmadan ve yeryüzünden kaldırılmadan onu öğrenmeye bakın. Âlim ve talebe mükâfatta ortaktırlar. Geri kalan insanlarda hayır yoktur.

Camiü’s-Sağir, No: 5579

Delaili’n -Nur -10-

8.1-Allah’ım, kendisiyle perde yarılıp sırların görüldüğü, nurlar ve feyzler saçılmaya başladığı ve kendisinde hakikatlerin yükseldiği, üzerine Âdem hazretlerinin ilimleri inip mahlûkatı aciz bıraktığı, akıl ve anlayışların onu anlamakta yetersiz kaldığı, bizlerden ne geçmiş ne gelecek kimsenin o ilimleri idrak edemediği Zâta salât eyle, rahmetini indir ki Melekût bahçeleri Onun güzelliğinin çiçekleriyle ne kadar hoş ve çekici, Ceberut ve saltanat havuzları Onun nurlarının feyziyle fışkıran, dolup taşandır. Hiçbir şey yoktur ki, ona bağlı olmasın. Çünkü vasıta olmasaydı istenilen netice olmazdı. Sen Ona öyle bir salavat indir ki; Senin şanına layık ve Ona yaraşır olsun. Allah’ım! O, Sana delâlet eden en cami’ sırrın, Seni göstermek için, Senin huzurunda, Senin için duran en büyük dellal, en azim tarif levhasıdır.