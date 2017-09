Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Biz o topluluğa iki elçi göndermiştik; onlar ikisini de yalanlamışlardı. Sonra bir üçüncüsüyle o elçileri takviye ettik. Üçü de, “Biz size doğru yolu göstermek için gönderilmiş elçileriz” dediler.

Yasin Sûresi: 14

HADİS:

Hz. Ebu Musa’dan (ra) rivayetle:

Şu beş şeyi dilinizden düşürmeyin:

“Sübhanallah” [Allah’ı her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederim], “elhamdülillah” [hamd Allah’a mahsustur], “Lâ ilâhe illâllah” [Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur] ve Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh [Güç ve kuvvet ancak Allah’tandır.].

Taberanî’nin Kebîr’inden.

Camiü’s-Sağir, No: 5581

Delaili’n -Nur -11-

8.2- Allah’ım! Beni O’nun (asm) nesebi şerifine ilhak eyle, sahip olduğu şerefle beni de şereflendir. O’nu (asm) bana bildir, O’nu (asm) bana tanıt, ta ki O’nu (asm) tanıdıkça; cehalet kaynaklarından kurtulayım, fazilet kaynaklarına susamış ağzımı dayayıp, kana kana içeyim. Beni O’nun (asm) gittiği yoldan Kendi huzuruna yardımlarınla donatılmış olarak al ve sonra batılın üzerine at ki; bütün varlığımla batılı ezeyim, silip mahf edeyim. Sen beni her şeyde görünen birliğinin alâmeti olan Ehadiyyet denizlerine daldır. Beni her şeyi içine alan Vahdet denizine batır ve gark eyle ki; ancak onunla göreyim, işiteyim, bulayım, hissedeyim, duygulanayım.