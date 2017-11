Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

O hayvanları kendilerine boyun eğdirdik; kimine binerler, kiminin de etinden yerler.

Yasin Sûresi: 72

HADİS:

Enes’den (ra) rivayetle:

Âlimler peygamberlerin varisleridir. Göktekiler onları sever. Öldüklerinde tâ Kıyamete kadar denizdeki balıklar kendilerine Allah’-tan mağfiret dilerler.

İbnünneccar’dan.

Camiü’s-Sağir, No: 5705

Duâ-i Tercüman-ı ism-i âzam -18-

Bismillâhirrahmânirrahim

35- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey taklit edilmez, misli yapılamaz her bir sanat ve eserinde birliği görünen Ehad! Her şeyden üstün ve yücesin, ey her şeyin, her mahlûkun her ihtiyacını veren, hiç bir şeye muhtaç olmayan Samed! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.

36 Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey mutlak, zatî, ezelî ve ebedî hayat sahibi olan Hayy! Her şeyden üstün ve yücesin, ey her şey kendisine istinat edip dayanarak kaim olan, vücudu hiçbir şeye dayanmayan Kayyûm! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.