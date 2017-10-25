Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

O hayvanlarda kendileri için daha nice faydalar vardır. Hâlâ şükretmezler mi?

Yasin Sûresi: 73

HADİS:

Hz. Enes (ra) rivayet ediyor:

Âlimler üç türlüdür. (1) İlminden hem kendisinin, hem de insanların istifade ederek yaşadıkları âlim. (2) İlminden insanlar istifade ettiği halde kendisi

istifade etmeyip kendi kendini helâk eden âlim. (3) Kendisi ilminden istifade edip buna göre yaşadığı halde başkaları kendisinden istifade etmeyen âlim.

Deylemî’nin Müsnedü’l-Firdevs’inden.



Camiü’s-Sağir, No: 5706

Duâ-i Tercüman-ı ism-i âzam -19-

37- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey mutlak adalet sahibi Adl! Her şeyden üstün ve yücesin, ey hüküm ve kaza sahibi Hakem! Affınla bizi azap ateşinden ve

Cehennemden kurtar ya Rahman.

38- Sübhânsın, münezzehsin, Sana sığınırım ey rububiyetinde, ulûhiyetinde, isim ve sıfatlarında benzeri olmayan, tek ve bir olan Ferd! Her şeyden üstün ve yücesin, ey bütün maddî-manevî çirkinliklerden, mutlak pâk ve temiz olan, her şeyi en güzel şekilde temiz kılan Kuddûs! Affınla bizi azap ateşinden ve

Cehennemden kurtar ya Rahman.