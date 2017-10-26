Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Bir de, gûyâ kendilerine yardımı dokunur diye, Allah’tan başka ilâhlar edindiler.

Yasin Sûresi: 74

HADİS:

Hz. İbni Abbas’dan (ra) rivayetle:

İlim ibadetten üstündür. Dinin temel direği takvadır.

Hatib’in Tarih’inden.

Camiü’s-Sağir, No: 5707

Duâ-i Tercüman-ı ism-i âzam -20-

39- Sen Sübhânsın bütün kusur ve noksanlıktan uzak ve paksın, Sübhaniyyetine sığınıyorum, ey çok merhamet eden, lâtif rahmetini gösteren Hannân ve en çok ihsan eden, hakikî iyilik ve nimet sahibi olan Mennân! Senden başka ilâh yoktur. Sen her şeyden yüce ve muallâsın. Bizi, Üstadımızı, anne babamızı, arkadaşlarımızı, akrabalarımızı, hâlis dostlarımızı Cehennem ateşinden, diğer bütün ateşlerden kurtar. Bizleri nefis ve şeytanın şerrinden, cin ve insanın şerrinden, bid’aların, dalâletin, şirkin ve azgınlığın şerrinden muhafaza eyle. Affının hürmetine azaptan koruyan ey Mücîr! Fazlının bereketine çok bağışlayan ey Gaffar! Rahmetinin hatırına, ey merhametlilerin merhametlisi Erhamerrâhimin!. Allah’ım! Seçkin peygamberinin şefaatiyle, iyilerle beraber, bizleri Cennet’e idhal eyle! Duâlarımızı kabul buyur. Hamd olsun Âlemlerin Rabbi Allah’a ki hamd ancak kendisine mahsustur.