Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: İlâhlarının onlara bir yardımı dokunmaz; onların kendileri, ilâhlarını koruyan hazır askerlerdir. Yasin Sûresi: 75 HADİS: Hz. İbni Ömer’den (ra) rivayetle: İlim üç türlüdür: Açıklayıcı bir kitap, eskiden beri sürüp gelen güzel bir âdet ve “Bilmiyorum” diyebilmektir. Deylemî’nin Müsnedü’l-Firdevs’inden Camiü’s-Sağir, No: 5710 Duâ-i İsm-i âzam -20- Bismillâhirrahmânirrahim 1- Ey nihayetsiz, gerçek güzellik sahibi Cemîl olan Allah. 2- Ey her şeye nihayet derece yakın, Karîb olan Allah. 3- Ey duâ ve isteklere cevap veren Mucîb olan Allah. 4- Ey sevilmeye en lâyık, gerçek sevgili Habîb olan Allah. 5- Ey re’fet ve hususî şefkatini gösteren Rauf olan Allah.

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