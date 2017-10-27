Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
İlâhlarının onlara bir yardımı dokunmaz; onların kendileri, ilâhlarını koruyan hazır askerlerdir.
Yasin Sûresi: 75
HADİS:
Hz. İbni Ömer’den (ra) rivayetle:
İlim üç türlüdür: Açıklayıcı bir kitap, eskiden beri sürüp gelen güzel bir âdet ve “Bilmiyorum” diyebilmektir.
Deylemî’nin Müsnedü’l-Firdevs’inden
Camiü’s-Sağir, No: 5710
Duâ-i İsm-i âzam -20-
Bismillâhirrahmânirrahim
1- Ey nihayetsiz, gerçek güzellik sahibi Cemîl olan Allah.
2- Ey her şeye nihayet derece yakın, Karîb olan Allah.
3- Ey duâ ve isteklere cevap veren Mucîb olan Allah.
4- Ey sevilmeye en lâyık, gerçek sevgili Habîb olan Allah.
5- Ey re’fet ve hususî şefkatini gösteren Rauf olan Allah.