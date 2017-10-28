Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Onların sözü seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini de biliriz, açığa vurduklarını da.
Yasin Sûresi: 76
HADİS:
Hz. İbni Abbas (ra) rivayet ediyor:
İlim İslâmın hayatıdır, imanın direğidir. Bir ilmi öğrenene Allah, eksiksiz mükâfat verir. İlmi öğrenip de onunla amel eden kimseye Allah bilmediğini öğretir.
Ebu’ş-Şeyh’ten.
Camiü’s-Sağir, No: 5711
Duâ-i İsm-i âzam
6- Ey çok merhametli, yüce şefkatiyle kullarına müteveccih Atûf olan Allah.
7- Ey kâinatı dolduran eserleriyle tanınan, bilinen Mâruf olan Allah.
8- Ey lütufla davranan, her şeyde nazik cemal-i san’atı, inceliği görünen Lâtîf olan Allah.
9- Ey sonsuz azamet, mutlak ihatalı esma sahibi Azîm olan Allah.
10- Ey çok merhamet eden, lâtif rahmetini gösteren Hannân olan Allah.