Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Onların sözü seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini de biliriz, açığa vurduklarını da. Yasin Sûresi: 76 HADİS: Hz. İbni Abbas (ra) rivayet ediyor: İlim İslâmın hayatıdır, imanın direğidir. Bir ilmi öğrenene Allah, eksiksiz mükâfat verir. İlmi öğrenip de onunla amel eden kimseye Allah bilmediğini öğretir. Ebu’ş-Şeyh’ten. Camiü’s-Sağir, No: 5711 Duâ-i İsm-i âzam 6- Ey çok merhametli, yüce şefkatiyle kullarına müteveccih Atûf olan Allah. 7- Ey kâinatı dolduran eserleriyle tanınan, bilinen Mâruf olan Allah. 8- Ey lütufla davranan, her şeyde nazik cemal-i san’atı, inceliği görünen Lâtîf olan Allah. 9- Ey sonsuz azamet, mutlak ihatalı esma sahibi Azîm olan Allah. 10- Ey çok merhamet eden, lâtif rahmetini gösteren Hannân olan Allah.

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