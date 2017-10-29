Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Görmedi mi o insan? Biz onu bir damla sudan yarattık da, sonra o Bize apaçık bir düşman kesiliverdi. Yasin Sûresi: 77 HADİS: Hz. Ali’den (ra) rivayetle: İlim hazineler şeklindedir. Anahtarları ise soru sormaktır. Soru sorun ki, Allah size merhamet etsin. Çünkü soru sormakla dört kişi mükâfat alır. 1) Soruyu soran, 2) Cevabı vermek suretiyle öğreten, (3) Dinleyen, (4) ve bunları seven. Ebu Nuaym’ın Hılye’sinden. Camiü’s-Sağir, No: 5712 Duâ-i İsm-i âzam -3- 11- Ey bol ihsan eden, hakikî iyilik ve nimet sahibi Mennân olan Allah 12- Ey amellere lâyık karşılık veren, zayi etmeyen Deyyân olan Allah. 13- Ey şirkten, noksan sıfatlardan münezzeh Sübhân olan Allah. 14- Ey bütün korkulardan emniyet verip, hıfzeden Emân olan Allah. 15- Ey yol gösteren, şeksiz, şüphesiz hüccet ve Burhan olan Allah.

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