Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Kendi yaratılışını unutup, Bize misal getirmeye kalktı: “Çürümüş kemikleri kim diriltecek?” diye.
Yasin Sûresi: 78
HADİS:
Hz. İbni Ömer’den (ra) rivayetle:
İlim dindir. Namaz dindir. O halde bu din ilmini kimden aldığınıza ve bu namazı nasıl kıldığınıza iyice bakın. Çünkü Kıyamet günü bunlardan sorguya çekileceksiniz.
Deylemî’nin Müsnedü’l-Firdevs’inden.
Camiü’s-Sağir, No: 5716
Duâ-i İsm-i âzam
16- Ey gerçek saltanat ve hüküm sahibi Sultân olan Allah.
17- Ey kendisinden yardım dilenilen, imdad istenen Müsteân olan Allah.
18- Ey iyilik ve ihsanı bol, güzel muamele eden, her şeyi en iyi surette yapan Muhsin olan Allah.
19- Ey her batıl düşünceden pak, yüce ve üstün Müteâl olan Allah.
20- Ey bol rahmet eden, fark gözetmeden herkesi rızıklandıran Rahman olan Allah.