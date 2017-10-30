Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Kendi yaratılışını unutup, Bize misal getirmeye kalktı: “Çürümüş kemikleri kim diriltecek?” diye.

Yasin Sûresi: 78

HADİS:

Hz. İbni Ömer’den (ra) rivayetle:

İlim dindir. Namaz dindir. O halde bu din ilmini kimden aldığınıza ve bu namazı nasıl kıldığınıza iyice bakın. Çünkü Kıyamet günü bunlardan sorguya çekileceksiniz.

Deylemî’nin Müsnedü’l-Firdevs’inden.

Camiü’s-Sağir, No: 5716

Duâ-i İsm-i âzam

16- Ey gerçek saltanat ve hüküm sahibi Sultân olan Allah.

17- Ey kendisinden yardım dilenilen, imdad istenen Müsteân olan Allah.

18- Ey iyilik ve ihsanı bol, güzel muamele eden, her şeyi en iyi surette yapan Muhsin olan Allah.

19- Ey her batıl düşünceden pak, yüce ve üstün Müteâl olan Allah.

20- Ey bol rahmet eden, fark gözetmeden herkesi rızıklandıran Rahman olan Allah.