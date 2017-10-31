Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

De ki: Onu ilk önce kim yaratmışsa tekrar O diriltecek. O herşeyin yaratılışını hakkıyla bilendir.

Yasin Sûresi: 79

HADİS:

Cabir (ra) rivayet ediyor:

İlim ikidir: Birisi kalbdedir. Faydalı ilim de budur. Birisi de sadece dildedir. Bu ilim Allah’ın insanoğlu aleyhindeki delilidir.

İbni Ebu Şeybe ve Hatib’in Tarih’inden

Camiü’s-Sağir, No: 5717

Duâ-i İsm-i âzam -5-

21-Ey hususî rahmet gösteren, sevgili ibadına mağfiret edip Cennet bahşeden Rahîm olan Allah.

22-Ey çok kerem sahibi, umulmadık yerden ihsan eden Kerîm olan Allah.

23-Ey sonsuz şeref ve azamet ve nimet sahibi, yücelerin yücesi Mecîd olan Allah.

24-Ey rububiyetinde, ulûhiyetinde, isim ve sıfatlarında benzeri olmayan, tek ve Ferd olan Allah.

25-Ey zât, şuunat, isim ve sıfatında benzeri, dengi, eşi olmayan Vitr olan Allah.