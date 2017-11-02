Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerini yaratamaz mı? Elbette yaratır; O herşeyi yaratan, herşeyi hakkıyla bilendir. Yasin Sûresi: 81 HADİS: Hz. Ebu Hüreyre (ra) rivayet ediyor: İlmi esirgemek helâl değildir. Deylemî’nin Müsnedü’l-Firdevs’inden. Camiü’s-Sağir, No: 5721 Duâ-i İsm-i âzam -7- 31- Ey Mutlak zenginlik sahibi Ganî olan Allah. 32- Ey maddî manevî her derde deva, her illete çare Şâfî olan Allah. 33- Ey arzulanan, istenilen maddî manevî her şeye yeten Kâfî olan Allah. 34- Ey illetlerin elem ve acısı yerine sıhhatteki saadet ve afiyet nimetini bahşeden Muâfî olan Allah. 35- Ey bütün sıfat ve esmasıyla hep var olan, varlığı zamanla sınırlanmayan Bakî olan Allah.

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