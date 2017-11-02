Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerini yaratamaz mı? Elbette yaratır; O herşeyi yaratan, herşeyi hakkıyla bilendir.
Yasin Sûresi: 81
HADİS:
Hz. Ebu Hüreyre (ra) rivayet ediyor:
İlmi esirgemek helâl değildir.
Deylemî’nin Müsnedü’l-Firdevs’inden.
Camiü’s-Sağir, No: 5721
Duâ-i İsm-i âzam -7-
31- Ey Mutlak zenginlik sahibi Ganî olan Allah.
32- Ey maddî manevî her derde deva, her illete çare Şâfî olan Allah.
33- Ey arzulanan, istenilen maddî manevî her şeye yeten Kâfî olan Allah.
34- Ey illetlerin elem ve acısı yerine sıhhatteki saadet ve afiyet nimetini bahşeden Muâfî olan Allah.
35- Ey bütün sıfat ve esmasıyla hep var olan, varlığı zamanla sınırlanmayan Bakî olan Allah.