Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Birşeyin olmasını murad ettiği zaman, O’nun işi sadece “Ol” demektir; o da oluverir.
Yasin Sûresi: 82
HADİS:
Hz. İbni Abbas’dan (ra) rivayetle:
Sarık, Arapların tacıdır. Onu bıraktıkları zaman izzetlerini de yitirirler.
Deylemî’nin Müsnedü’l-Firdevs’inden.
Camiü’s-Sağir, No: 5724
Duâ-i İsm-i âzam -8-
36- Ey her mevcuda vazifesini bildiren yaratıldığı gayeye yönlendiren, dilediğine hidayet veren Hâdî olan Allah.
37- Ey irade ettiği her şeye kuvveti eksilmeden kâfi gelen Kadir olan Allah.
38- Ey maddî manevî ayıpları, kusurları, çirkinlikleri örtüp gizleyen Satir olan Allah.
39- Ey bütün mevcudatı dize getiren, sonsuz izzet sahibi, hükmünde mutlak galip Kahhâr olan Allah.