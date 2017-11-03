Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Birşeyin olmasını murad ettiği zaman, O’nun işi sadece “Ol” demektir; o da oluverir. Yasin Sûresi: 82 HADİS: Hz. İbni Abbas’dan (ra) rivayetle: Sarık, Arapların tacıdır. Onu bıraktıkları zaman izzetlerini de yitirirler. Deylemî’nin Müsnedü’l-Firdevs’inden. Camiü’s-Sağir, No: 5724 Duâ-i İsm-i âzam -8- 36- Ey her mevcuda vazifesini bildiren yaratıldığı gayeye yönlendiren, dilediğine hidayet veren Hâdî olan Allah. 37- Ey irade ettiği her şeye kuvveti eksilmeden kâfi gelen Kadir olan Allah. 38- Ey maddî manevî ayıpları, kusurları, çirkinlikleri örtüp gizleyen Satir olan Allah. 39- Ey bütün mevcudatı dize getiren, sonsuz izzet sahibi, hükmünde mutlak galip Kahhâr olan Allah.

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