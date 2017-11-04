Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Şânı ne yücedir O’nun ki, herşeyin hüküm ve tasarrufu elindedir. Siz de O’na döneceksiniz.
Yasin Sûresi: 83
HADİS:
Hz. Rükkane (ra) rivayet ediyor:
Takke üzerine sarık sarmak bizimle müşrikler arasındaki ayırıcı özelliktir. Kıyamet günü kişiye başına sardığı herbir sarıma karşılık bir nur verilir.
el-Baverdî’den.
Camiü’s-Sağir, No: 5725
Duâ-i İsm-i âzam -9-
36- Ey her mevcuda vazifesini bildiren yaratıldığı gayeye yönlendiren, dilediğine hidayet veren Hâdî olan Allah.
37- Ey irade ettiği her şeye kuvveti eksilmeden kâfi gelen Kadir olan Allah.
38- Ey maddî manevî ayıpları, kusurları, çirkinlikleri örtüp gizleyen Satir olan Allah.
39- Ey bütün mevcudatı dize getiren, sonsuz izzet sahibi, hükmünde mutlak galip Kahhâr olan Allah.