Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Saf saf dizilenler hakkı için. İnsanlara iyiliği ilham edip şeytanları uzaklaştıranlar hakkı için. Allah’ın âyetlerini okuyanlar hakkı için. Şüphe yok ki, sizin ilâhınız birdir.

Sâffât Sûresi: 1-4

HADİS:

Hz. Ebu Hüreyre’den (ra) rivayetle:

Umre diğer bir umreye kadar yapılan günahlara keffarettir. Makbul bir haccın mükâfatı Cennetten başka birşey değildir. Hacı herbir “Sübhanellah, Lâ ilâhe illâllah ve Allah ü ekber” dediğinde mutlaka birşeylerle müjdelenir.

Beyhakì’nin Şi’bü’l-İman’ından.

Camiü’s-Sağir, No: 5735

Duâ-i İsm-i âzam -10-

Bütün bu isimlerin hakkı için Senden İbrahim’e ve İbrahim’in Âline salât, selâm, bereket, rahmet ve çok şefkat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed’e (asm) ve Muhammed’in Âline cümle Âlemlerde salât etmeni diliyorum. Rabbimiz, Sen her senaya lâyık Hamîd. Şânı yüce, kadri büyük olan Mecîd’sin! Rahmetinin hürmetine, ey merhametlilerin merhametlisi Erhamerrahimîn, duâmızı kabul buyur!.

Hamd olsun Âlemlerin Rabbi Allah’a ki hamd ancak kendisine mahsustur.