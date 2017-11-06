Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir; O güneş ve yıldızların doğduğu yerlerin Rabbidir. Sâffât Sûresi: 5 HADİS: Hz. İbni Abbas (ra) rivayet ediyor: Göz değmesi haktır. Dağı bile yıkar. Müsned, 1:274, 294. Camiü’s-Sağir, No: 5745 Münâcâtü’l Kur’ân Bismillâhirrahmânirrahîm Fatiha: 1- Ey bin bir esma sahibi, mutlak ve gerçek mabud olan Allah! Ey görünen-görünmeyen, küçük-büyük iç içe bütün âlemleri beraber idare, tedbir ve terbiye eden Rab. (Âyet: 2) 2- Ey bol rahmet eden, fark gözetmeden herkesi rızıklandıran Rahman. Ey hususî rahmet gösteren, sevgili kullarına mağfiret edip Cennet bahşeden Rahîm. (Âyet: 3) 3- Ey iyi-kötü bütün amellerin mutlak adaletle karşılığının verildiği din ve hesap gününün Malik-i Hakîmi. (Âyet: 4)

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