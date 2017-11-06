Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir; O güneş ve yıldızların doğduğu yerlerin Rabbidir.
Sâffât Sûresi: 5
HADİS:
Hz. İbni Abbas (ra) rivayet ediyor:
Göz değmesi haktır. Dağı bile yıkar.
Müsned, 1:274, 294.
Camiü’s-Sağir, No: 5745
Münâcâtü’l Kur’ân
Bismillâhirrahmânirrahîm
Fatiha:
1- Ey bin bir esma sahibi, mutlak ve gerçek mabud olan Allah! Ey görünen-görünmeyen, küçük-büyük iç içe bütün âlemleri beraber idare, tedbir ve terbiye eden Rab. (Âyet: 2)
2- Ey bol rahmet eden, fark gözetmeden herkesi rızıklandıran Rahman. Ey hususî rahmet gösteren, sevgili kullarına mağfiret edip Cennet bahşeden Rahîm. (Âyet: 3)
3- Ey iyi-kötü bütün amellerin mutlak adaletle karşılığının verildiği din ve hesap gününün Malik-i Hakîmi. (Âyet: 4)