Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Biz dünya semâsını yıldızların ziynetiyle süsledik. Onu her türlü âsî şeytandan koruduk.
Sâffât Sûresi: 6-7
HADİS:
Ebu Hüreyre’den (ra) rivayetle:
Göz değmesi haktır. Aşırı bir hayranlıkla bakarken şeytan ve insanoğlunun hased duygusu hazır bulunur.
el-Kecî’nin Sünen’inden.
Camiü’s-Sağir, No: 5747
Münâcâtü’l Kur’ân
Bakara:
1- Ey yeryüzünü bir döşek, göğü de bir kubbe yapan, Gökten su indirip, onunla türlü türlü meyveler çıkaran! (Ayet: 22)
2- Ey yerde bulunan her şeyi bizim için yaratan, sonra irâdesini semâya yönelten, gökleri yedi tabaka olarak tanzim edip, muhkem kılan, her şeyi en iyi şekilde bilen Alîm!
(Ayet: 29)
3- Ey Âdem’e bütün isimleri öğreten, sonra onları meleklere arz eden!
(Ayet:31)
4- Ey Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Kendisinin olan!
(Ayet: 116)