Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Biz dünya semâsını yıldızların ziynetiyle süsledik. Onu her türlü âsî şeytandan koruduk.

Sâffât Sûresi: 6-7

HADİS:

Ebu Hüreyre’den (ra) rivayetle:

Göz değmesi haktır. Aşırı bir hayranlıkla bakarken şeytan ve insanoğlunun hased duygusu hazır bulunur.

el-Kecî’nin Sünen’inden.

Camiü’s-Sağir, No: 5747

Münâcâtü’l Kur’ân

Bakara:

1- Ey yeryüzünü bir döşek, göğü de bir kubbe yapan, Gökten su indirip, onunla türlü türlü meyveler çıkaran! (Ayet: 22)

2- Ey yerde bulunan her şeyi bizim için yaratan, sonra irâdesini semâya yönelten, gökleri yedi tabaka olarak tanzim edip, muhkem kılan, her şeyi en iyi şekilde bilen Alîm!

(Ayet: 29)

3- Ey Âdem’e bütün isimleri öğreten, sonra onları meleklere arz eden!

(Ayet:31)

4- Ey Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Kendisinin olan!

(Ayet: 116)