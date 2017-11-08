Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Onlar yüce âlemlerdeki melekleri dinleyemezler; her taraftan taşlanıp kovulurlar; âhirette ise onlar için dâimî bir azap vardır.

Sâffât Sûresi: 8-9

HADİS:

Hz. Ebu Zer (ra) rivayet ediyor:

Nazar insanı mezara, deveyi de kazana götürür.

İbni Adiyy’in el-Kâmil’i ve Ebu Nuaym’ın Hılye’sinden.

Camiü’s-Sağir, No: 5748

Münâcâtü’l Kur’ân -3-

Bakara:

5- Ey bir şeyi murad ettiği zaman, ona sadece “Ol” diyen. O da oluveren! (Âyet: 117)

6- Ey kendisine sığınan tevbekârları ve maddî manevî kirlerden temizlenmeye çalışanları seven.(Âyet: 222)

7- Ey mutlak, zatî, ezelî ve ebedî hayat sahibi olan Hayy. Ey her şeyi ayakta tutan, kendisinin hiçbir vücuda ve sebebe ihtiyacı olmayan bizatihî var olan, Kendisini ne bir uyuklama, ne de uyku tutmayan Kayyum. Ey hâkimiyet ve saltanat kürsüsü gökleri ve yeri kaplayan, gökleri ve yeri muhafaza etmek O’na ağır gelmeyen. Kendisi yücelik sahibi olan Ali, büyüklük sahibi Azîm olan Allah!. (Âyet: 255)