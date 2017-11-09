Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Kulak hırsızlığı yapıp birşeyler dinleyenleri ise, delip geçen yakıcı bir yıldız takip eder.

Sâffât Sûresi: 10

HADİS:

Hz. İbni Mes’ut’dan (ra) rivayetle:

Gözler zina eder, eller zina eder, ayaklar zina eder, tenasül uzvu zina eder.

Müsned, 2:343, 344, 372, 411.

Camiü’s-Sağir, No: 5751

Münâcâtü’l Kur’ân -4-

Âl-i İmran:

1- Ey hakkı batıldan ayırt eden Furkan’ı (Kur’ân’ı) hak ile ve daha önceki kitapları tasdik edici olarak indiren, Tevrat ve İncil’i de bundan önce insanlara doğru yolu göstermek üzere gönderen! (Âyet: 3)

2- Ey ne yerde ve ne de gökte hiçbir şey Kendisinden gizli kalmayan. (Âyet: 5)

3- Annelerinizin rahimlerinde size dilediği sureti veren O’dur. O’ndan başka ilâh yoktur. O kudreti her şeye galip Azîz ve hikmeti her şeye muhit Hakîm’dir. (Âyet: 6)