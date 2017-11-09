Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Kulak hırsızlığı yapıp birşeyler dinleyenleri ise, delip geçen yakıcı bir yıldız takip eder.
Sâffât Sûresi: 10
HADİS:
Hz. İbni Mes’ut’dan (ra) rivayetle:
Gözler zina eder, eller zina eder, ayaklar zina eder, tenasül uzvu zina eder.
Müsned, 2:343, 344, 372, 411.
Camiü’s-Sağir, No: 5751
Münâcâtü’l Kur’ân -4-
Âl-i İmran:
1- Ey hakkı batıldan ayırt eden Furkan’ı (Kur’ân’ı) hak ile ve daha önceki kitapları tasdik edici olarak indiren, Tevrat ve İncil’i de bundan önce insanlara doğru yolu göstermek üzere gönderen! (Âyet: 3)
2- Ey ne yerde ve ne de gökte hiçbir şey Kendisinden gizli kalmayan. (Âyet: 5)
3- Annelerinizin rahimlerinde size dilediği sureti veren O’dur. O’ndan başka ilâh yoktur. O kudreti her şeye galip Azîz ve hikmeti her şeye muhit Hakîm’dir. (Âyet: 6)