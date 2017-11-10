Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Şimdi sor onlara: Kendilerini mi yaratmak daha zor, yoksa bu yarattıklarımızı mı? Gerçekten Biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık.

Sâffât Sûresi: 11

HADİS:

Hz. Aişe (ra) rivayet ediyor:

Kalb, organların hükümdarıdır. Hükümdar iyi olunca emrindekiler de iyi olur. Bozuk olunca emrindekiler de bozulur.

İbni Adiyy’in el-Kâmil’inden.

Camiü’s-Sağir, No: 5752

Münâcâtü’l Kur’ân -5-

Âl-i İmran:

4- Ey mülk ve hâkimiyet sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden çeker alırsın, dilediğini aziz dilediğini zelil kılarsın! Her türlü hayır ve iyilik Senin elindedir. Sen her şeye kadirsin! (Âyet: 26)

5- Geceyi gündüze, gündüzü de geceye katarsın! Ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğinkimseyi hesapsız rızıklandırırsın!.(Âyet: 27)

6- Ey Âdem’i, Nuh’u, İbrahim Ailesi ile İmran Ailesini âlemlere seçkin ve üstün kılan! (Âyet: 33)