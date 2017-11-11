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11 KASIM 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Günün Ayet ve Hadisi

11 Kasım 2017, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Sen Allah’ın kudreti karşısında hayrete düştün; onlar ise alay edip dururlar.

Sâffât Sûresi: 12

HADİS:

Hz. Sehl ibni Sa’d’dan (ra) rivayetle:

Bir sabah Allah için yol almak veya akşamleyin geri dönmek dünya ve içindeki herşeyden daha hayırlıdır.

Buharî,Cihad: 5, 6, 73; Rikak: 2, 51; Müslim, İmare: 112, 115;

Camiü’s-Sağir, No: 5758

Münâcâtü’l Kur’ân -6-

Âl-i İmran:

7- Ey dilediğine mağfiret edip bağışlayan, dilediğine azap verip cezalandıran, çok bağışlayıcı Gafur, has ve lâtif merhamet sahibi olan Rahîm. (Âyet: 12)

8- Ey ihsan edip iyi amel işleyen muhsinleri seven. (Âyet: 134)

9- Ey en iyi ve güzel şekilde mükâfatlandıran ve hazinesinde pek çok sevabı bulunan! (Âyet: 195)

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