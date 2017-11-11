Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Sen Allah’ın kudreti karşısında hayrete düştün; onlar ise alay edip dururlar.
Sâffât Sûresi: 12
HADİS:
Hz. Sehl ibni Sa’d’dan (ra) rivayetle:
Bir sabah Allah için yol almak veya akşamleyin geri dönmek dünya ve içindeki herşeyden daha hayırlıdır.
Buharî,Cihad: 5, 6, 73; Rikak: 2, 51; Müslim, İmare: 112, 115;
Camiü’s-Sağir, No: 5758
Münâcâtü’l Kur’ân -6-
Âl-i İmran:
7- Ey dilediğine mağfiret edip bağışlayan, dilediğine azap verip cezalandıran, çok bağışlayıcı Gafur, has ve lâtif merhamet sahibi olan Rahîm. (Âyet: 12)
8- Ey ihsan edip iyi amel işleyen muhsinleri seven. (Âyet: 134)
9- Ey en iyi ve güzel şekilde mükâfatlandıran ve hazinesinde pek çok sevabı bulunan! (Âyet: 195)