Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Öğüt verildiği zaman güzelce düşünmezler. Bir mu’cize gördüklerinde de alaya alırlar.

Sâffât Sûresi: 13-14

HADİS:

Hz. Ebu Eyyub (ra) Peygamber Efendimizin (asm) şöyle buyurduklarını rivayet ediyor:

Bir sabah Allah için yol almak veya akşamleyin geri dönmek, üzerine güneşin doğup battığı herşeyden daha hayırlıdır.

Buharî, Cihad: 5, 6, 73; Rikak: 2, 51;

Müslim, İmare: 112, 115

Camiü’s-Sağir, No: 5759

Münâcâtü’l Kur’ân -7-

Nisa:

1- Ey zerre kadar zulmetmeyen. Tek, bir iyilik olsa bile kat kat arttıran, Kendi katından pek büyük sevaplar, mükâfatlar ihsan eden. (Âyet: 40)

2- Ey gökte ve yerde ne varsa Kendisinin olan, mutlak zenginlik sahibi Ganî ve her senaya lâyık, bütün varlıkların hâl ve kâl dilleriyle övülen Hamîd. (Âyet: 131)