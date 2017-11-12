Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Öğüt verildiği zaman güzelce düşünmezler. Bir mu’cize gördüklerinde de alaya alırlar.
Sâffât Sûresi: 13-14
HADİS:
Hz. Ebu Eyyub (ra) Peygamber Efendimizin (asm) şöyle buyurduklarını rivayet ediyor:
Bir sabah Allah için yol almak veya akşamleyin geri dönmek, üzerine güneşin doğup battığı herşeyden daha hayırlıdır.
Buharî, Cihad: 5, 6, 73; Rikak: 2, 51;
Müslim, İmare: 112, 115
Camiü’s-Sağir, No: 5759
Münâcâtü’l Kur’ân -7-
Nisa:
1- Ey zerre kadar zulmetmeyen. Tek, bir iyilik olsa bile kat kat arttıran, Kendi katından pek büyük sevaplar, mükâfatlar ihsan eden. (Âyet: 40)
2- Ey gökte ve yerde ne varsa Kendisinin olan, mutlak zenginlik sahibi Ganî ve her senaya lâyık, bütün varlıkların hâl ve kâl dilleriyle övülen Hamîd. (Âyet: 131)