Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Derler ki: “Bu apaçık bir sihirden başka birşey değil.
Sâffât Sûresi: 15
HADİS:
Hz. Ebu Hüreyre (ra) rivayet ediyor:
Hamamdan çıkarken ayakları soğuk suyla yıkamak baş ağrısına karşı güvencedir.
Ebu Naîm’in et-Tıb’bından.
Camiü’s-Sağir, No: 5766
Münâcâtü’l Kur’ân -8-
Mâide:
1- Ey dilediği gibi hükmeden! (Âyet: 1)
2- Ey Tevrâtı indiren ki içinde hidayet ve nur vardır. Hakka teslim olan Nebiler onunla Yahudilerle ilgili meselelerde hükmederlerdi! (Âyet: 44)
3- Ey iki eli de açık olan, dilediği şekilde infak ve ihsan eden! (Âyet: 64)
4- Ey göklerin, yerin ve onlardaki her şeyin hâkimiyet sahibi ve her şeye hakkıyle kadir olan. (Âyet: 120)