Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Derler ki: “Bu apaçık bir sihirden başka birşey değil.

Sâffât Sûresi: 15

HADİS:

Hz. Ebu Hüreyre (ra) rivayet ediyor:

Hamamdan çıkarken ayakları soğuk suyla yıkamak baş ağrısına karşı güvencedir.

Ebu Naîm’in et-Tıb’bından.

Camiü’s-Sağir, No: 5766

Münâcâtü’l Kur’ân -8-

Mâide:

1- Ey dilediği gibi hükmeden! (Âyet: 1)

2- Ey Tevrâtı indiren ki içinde hidayet ve nur vardır. Hakka teslim olan Nebiler onunla Yahudilerle ilgili meselelerde hükmederlerdi! (Âyet: 44)

3- Ey iki eli de açık olan, dilediği şekilde infak ve ihsan eden! (Âyet: 64)

4- Ey göklerin, yerin ve onlardaki her şeyin hâkimiyet sahibi ve her şeye hakkıyle kadir olan. (Âyet: 120)