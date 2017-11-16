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16 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Günün Ayet ve Hadisi

16 Kasım 2017, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

“Eyvah bize! İşte bu hesap günüdür” derler. Bugün, yalanlayıp durduğunuz hüküm günüdür.

Sâffât Sûresi: 20-21

HADİS:

Hz. Ebu Hüreyre’den (ra) rivayetle:

Karanlık gecenin parçaları gibi fitneler sizi istilâ edecektir. Böyle bir fitne içerisinde insanların en çok kurtulanları yüksek bir dağda yaşayıp koyunlarının gelirleriyle geçimini sağlayan kimse veya atının dizgininden tutup cihad yollarında yürüyerek kılıncıyla karnını doyurandır.

Hâkim’in Müstedrek’inden.

Camiü’s-Sağir, No: 5768

Münâcâtü’l Kur’ân -11-

A’raf:

1- Ey gizli ve açık her türlü fuhuş, kötülük ve haksız yere tecâvüzde bulunmayı haram kılan! (Âyet: 33)

2- Ey gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da Arş üzerinde -celaline lâyık- istiva ve istikrarla hükmünü icra eden, yaratmak ve yarattıklarının tedbir ve idaresi yalnız, Kendisine ait, olan şânı yüce, kadri ali âlemlerin Rabbi olan Allah! (Âyet: 54)

3- Ey bir tecelli ile dağı parça parça eden.! (Âyet: 43)

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