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17 KASIM 2017 CUMA - YIL: 48

Günün Ayet ve Hadisi

17 Kasım 2017, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

O zâlimleri, yoldaşlarıyla ve Allah’tan başka taptıklarıyla beraber toplayıp Cehennemin yoluna sürün!

Sâffât Sûresi: 22-23

HADİS:

Hakim ibni Umeyr (ra) rivayet ediyor:

Bakılması haram olan şeylere karşı gözlerinizi yumunuz. Pislik ve kötülüklerden uzak durunuz. Cehennemliklerin işlerinden sakınınız.

Taberanî’nin Kebîr’inden.

Camiü’s-Sağir, No: 5769

Münâcâtü’l Kur’ân -12-

Enfâl:

1- Ey sözleriyle hakkı üstün kılan, kâfirlerin ardını ve kökünü kesip onları helak eden! (Ayet:7)

2- Ey kâfirlerin hilesini boşa çıkarıp, tuzağını bozan! (Ayet: 18)

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