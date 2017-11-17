Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
O zâlimleri, yoldaşlarıyla ve Allah’tan başka taptıklarıyla beraber toplayıp Cehennemin yoluna sürün!
Sâffât Sûresi: 22-23
HADİS:
Hakim ibni Umeyr (ra) rivayet ediyor:
Bakılması haram olan şeylere karşı gözlerinizi yumunuz. Pislik ve kötülüklerden uzak durunuz. Cehennemliklerin işlerinden sakınınız.
Taberanî’nin Kebîr’inden.
Camiü’s-Sağir, No: 5769
Münâcâtü’l Kur’ân -12-
Enfâl:
1- Ey sözleriyle hakkı üstün kılan, kâfirlerin ardını ve kökünü kesip onları helak eden! (Ayet:7)
2- Ey kâfirlerin hilesini boşa çıkarıp, tuzağını bozan! (Ayet: 18)