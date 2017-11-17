Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: O zâlimleri, yoldaşlarıyla ve Allah’tan başka taptıklarıyla beraber toplayıp Cehennemin yoluna sürün! Sâffât Sûresi: 22-23 HADİS: Hakim ibni Umeyr (ra) rivayet ediyor: Bakılması haram olan şeylere karşı gözlerinizi yumunuz. Pislik ve kötülüklerden uzak durunuz. Cehennemliklerin işlerinden sakınınız. Taberanî’nin Kebîr’inden. Camiü’s-Sağir, No: 5769 Münâcâtü’l Kur’ân -12- Enfâl: 1- Ey sözleriyle hakkı üstün kılan, kâfirlerin ardını ve kökünü kesip onları helak eden! (Ayet:7) 2- Ey kâfirlerin hilesini boşa çıkarıp, tuzağını bozan! (Ayet: 18)

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