Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Heyhat! Onlar o gün Allah’ın hükmüne teslim olmuşlardır. Kendi aralarında çekişip birbirlerinden hesap sorarlar.

Sâffât Sûresi: 26-27

HADİS:

Hz. Ebu Hüreyre’den (ra) rivayetle:

Aziz ve celil olan Allah bir yoldan bir diken dalını kaldırdığı için bir kişinin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır.

İbni Zenceveyh’ten.



Camiü’s-Sağir, No: 5777

Münâcâtü’l Kur’ân -14-

Yunus:

1- Ey gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da Arşı üzerinde hükümran olan, her işi yerli yerince tebdir ve idare eden, izni olmadan hiç kimse kimseye şefaat etmeyen! (Âyet: 3)

2- Ey güneşi bir ışık, ayı bir nur yapan. Yılların sayısını, vakitlerin hesabını insanların bilmesi için, ona bir takım menziller takdir eden! (Âyet: 5)

3- Ey kudret ve üstünlük bütünüyle Kendisinin olan, her şeyi hakkıyla işiten Semi’, ve hakkıyla bilen Alîm! (Âyet: 65)

4- Ey hâkimlerin en hayırlısı olan, en güzel hüküm veren! (Âyet: 109)