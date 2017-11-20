"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 KASIM 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Günün Ayet ve Hadisi

20 Kasım 2017, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Tâbi olanlar, büyüklerine “Siz bize suret-i haktan görünmüştünüz” derler.

Sâffât Sûresi: 28

HADİS:

Hz. İbni Amr (ra) rivayet ediyor:

Zikir ehlinin meclislerinin ganimeti, Cennettir.

Müsned, 2:177, 190.

Camiü’s-Sağir, No: 5781

Münâcâtü’l Kur’ân -15-

Hûd:

1- Ey onların gizlediklerini de, ilân edip, açığa vurduklarını da hakkıyla bilen, gönüllerde saklı herşeyden iyice haberdar olan Alîm! (Âyet: 5)

2- Ey arşı üzerindeyken, gökleri ve yeri altı günde yaratan! (Âyet: 7)

3- Ey herşeyi hakkıyla koruyan Hafîz! (Âyet: 57)

4- Ey herşeye nihayet derece yakın olan Karîb, ey hikmetiyle duâlara, isteklere cevap veren Mücîb! (Âyet: 61)

5- Ey Ahâlisi zâlim beldeleri yakalayan. Yakalaması pek acı ve pek şiddetli olan! (Âyet: 102)

6- Ey göklerin ve yerin gaybını bilmek ancak kendisine mahsus olan. Bütün işler O’na döndürülen! (Âyet: 123)

Okunma Sayısı: 170
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    265. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye’ye karşı önyargılar çoğaldı

    En büyük sömürü aracı faizdir

    Mugabe, partisindeki görevinden alındı

    Emniyet'ten darbecilere 34 milyon liralık tazminat davası

    Yıldırım’dan özeleştiri: Fakülteler açılırken düşünülmemiş, her mezuna iş bulamayız

    'Cep herkülü'ne Yunan rakibinden duygusal veda

    5 bin 500 kilometre yol yürüdü, Müslüman oldu

    Helal pazarın yüzde 80'i gayrimüslimlerin

    Asgari ücret net 2 bin lira olmalı

    Kiliseye ‘Papaz camiye gitti’ diye yazdılar

    Üç meydanın adı da 15 Temmuz oldu

    Bir ay boyunca 3 milyar dolar satacak

    Dünya'daki balıkların yüzde 80'i yok olabilir

    Kömüre yüzde 35 zam geldi

    ABD’li General: Trump’a karşı çıkarım

    NATO Genel Sekreteri, Erdoğan'dan özür diledi

    Alarm zilleri çalıyor

    ABD'li savcılar hakkında soruşturma başlatıldı

    Naim Süleymanoğlu vefat etti

    Sırtında engelli çocuğuyla 7 kilometre yürüyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Türkiye’ye karşı önyargılar çoğaldı
    Said OKUR

    Bu hezimetin üstü örtülemez
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dürrizâde ve Mustafa Sabri Efendiler
    Faruk ÇAKIR

    Çöpten çıkan kütüphane
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Hayatın başına gelen her şey güzeldir
    Süleyman KÖSMENE

    Mahşerde üryan mı olacağız?
    Yeni Asya'dan Size

    “Yeni Asya için ne yapabilirim?”
    M. Said ZEKİ

    Kelimelere sığmaz oldum dostlar
    Genel

    En büyük sömürü aracı faizdir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.