Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Tâbi olanlar, büyüklerine “Siz bize suret-i haktan görünmüştünüz” derler. Sâffât Sûresi: 28 HADİS: Hz. İbni Amr (ra) rivayet ediyor: Zikir ehlinin meclislerinin ganimeti, Cennettir. Müsned, 2:177, 190. Camiü’s-Sağir, No: 5781 Münâcâtü’l Kur’ân -15- Hûd: 1- Ey onların gizlediklerini de, ilân edip, açığa vurduklarını da hakkıyla bilen, gönüllerde saklı herşeyden iyice haberdar olan Alîm! (Âyet: 5) 2- Ey arşı üzerindeyken, gökleri ve yeri altı günde yaratan! (Âyet: 7) 3- Ey herşeyi hakkıyla koruyan Hafîz! (Âyet: 57) 4- Ey herşeye nihayet derece yakın olan Karîb, ey hikmetiyle duâlara, isteklere cevap veren Mücîb! (Âyet: 61) 5- Ey Ahâlisi zâlim beldeleri yakalayan. Yakalaması pek acı ve pek şiddetli olan! (Âyet: 102) 6- Ey göklerin ve yerin gaybını bilmek ancak kendisine mahsus olan. Bütün işler O’na döndürülen! (Âyet: 123)

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