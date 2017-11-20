Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Tâbi olanlar, büyüklerine “Siz bize suret-i haktan görünmüştünüz” derler.
Sâffât Sûresi: 28
HADİS:
Hz. İbni Amr (ra) rivayet ediyor:
Zikir ehlinin meclislerinin ganimeti, Cennettir.
Müsned, 2:177, 190.
Camiü’s-Sağir, No: 5781
Münâcâtü’l Kur’ân -15-
Hûd:
1- Ey onların gizlediklerini de, ilân edip, açığa vurduklarını da hakkıyla bilen, gönüllerde saklı herşeyden iyice haberdar olan Alîm! (Âyet: 5)
2- Ey arşı üzerindeyken, gökleri ve yeri altı günde yaratan! (Âyet: 7)
3- Ey herşeyi hakkıyla koruyan Hafîz! (Âyet: 57)
4- Ey herşeye nihayet derece yakın olan Karîb, ey hikmetiyle duâlara, isteklere cevap veren Mücîb! (Âyet: 61)
5- Ey Ahâlisi zâlim beldeleri yakalayan. Yakalaması pek acı ve pek şiddetli olan! (Âyet: 102)
6- Ey göklerin ve yerin gaybını bilmek ancak kendisine mahsus olan. Bütün işler O’na döndürülen! (Âyet: 123)