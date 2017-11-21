Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Büyükleri ise şöyle cevap verirler: “Siz îmân etmiş değildiniz ki! Sâffât Sûresi: 29 HADİS: Ebu Zer’den (ra) rivayetle: Ümmetim için Deccal’dan daha fazla korktuğum kimseler vardır: Şaşırtıcı idareciler.

Müsned, 6:441. Camiü’s-Sağir, No: 5782 Müsned, 2:177, 190. Münâcâtü’l Kur’ân -16- Yusuf: 1-Ey dilediği kimseye rahmetini nasip eden, iyilik yaparak, Allah’ı görür gibi iyi kullukta bulunanların mükâfatını da zayi etmeyen!. (Ayet: 56) 2- Ey “kâfirler güruhundan başkası Allah’ın rahmetinden ümit kesmez “diye buyuran! (Ayet:87) 3- Ey dilediğini yapmakta pek büyük lütuf ve pek ince tedbir sahibi, herşeyi hakkıyla bilen Alîm, her şeyi hikmetle yapan Hakîm! (Ayet: 100) 4- Ey Mücrimler güruhundan azabı asla geri çevrilmeyen! (Ayet: 110)



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