Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Büyükleri ise şöyle cevap verirler: “Siz îmân etmiş değildiniz ki!
Sâffât Sûresi: 29
HADİS:
Ebu Zer’den (ra) rivayetle:
Ümmetim için Deccal’dan daha fazla korktuğum kimseler vardır:
Şaşırtıcı idareciler.
Müsned, 6:441.
Camiü’s-Sağir, No: 5782
Müsned, 2:177, 190.
Münâcâtü’l Kur’ân -16-
Yusuf:
1-Ey dilediği kimseye rahmetini nasip eden, iyilik yaparak, Allah’ı görür gibi iyi kullukta bulunanların mükâfatını da zayi etmeyen!. (Ayet: 56)
2- Ey “kâfirler güruhundan başkası Allah’ın rahmetinden ümit kesmez “diye buyuran! (Ayet:87)
3- Ey dilediğini yapmakta pek büyük lütuf ve pek ince tedbir sahibi, herşeyi hakkıyla bilen Alîm, her şeyi hikmetle yapan Hakîm! (Ayet: 100)
4- Ey Mücrimler güruhundan azabı asla geri çevrilmeyen! (Ayet: 110)