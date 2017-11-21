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21 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

Günün Ayet ve Hadisi

21 Kasım 2017, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Büyükleri ise şöyle cevap verirler: “Siz îmân etmiş değildiniz ki!

Sâffât Sûresi: 29

HADİS:

Ebu Zer’den (ra) rivayetle:

Ümmetim için Deccal’dan daha fazla korktuğum kimseler vardır: 

Şaşırtıcı idareciler.

Müsned, 6:441.

Camiü’s-Sağir, No: 5782

Müsned, 2:177, 190.

Münâcâtü’l Kur’ân -16-

Yusuf:

1-Ey dilediği kimseye rahmetini nasip eden, iyilik yaparak, Allah’ı görür gibi iyi kullukta bulunanların mükâfatını da zayi etmeyen!. (Ayet: 56)

2- Ey “kâfirler güruhundan başkası Allah’ın rahmetinden ümit kesmez “diye buyuran! (Ayet:87)

3- Ey dilediğini yapmakta pek büyük lütuf ve pek ince tedbir sahibi, herşeyi hakkıyla bilen Alîm, her şeyi hikmetle yapan Hakîm! (Ayet: 100)

4- Ey Mücrimler güruhundan azabı asla geri çevrilmeyen! (Ayet: 110)

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