Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Sizin iradenizi elinizden alacak bir gücümüz yoktu. Siz kendiniz azgın bir topluluk olup çıktınız.

Sâffât Sûresi: 30

HADİS:

Hz. İbni Ömer (ra) rivayet ediyor:

Aziz ve celil olan Allah yolunda cihada çıkan kişi ile hacca ve umreye giden kişi Allah’ın elçileridir. Allah onları çağırmış, onlar da çağrısına uymuşlardır. Onlar

Allah’tan ister. Allah da kendilerine verir.

İbni Mâce, Menasik: 5.

Camiü’s-Sağir, No: 5788

Münâcâtü’l Kur’ân -17-

Ra’d:

1- Ey insanların görmekte olduğu gökleri, direksiz, dayanaksız yükselten, sonra da Arş üzerinde – celâline lâyık- istiva, istikrar, karar kılıp hükmünü icra eden, herşeyi en güzel şekilde tedbir ve idare edip, âyetlerini açıklayan! (Âyet: 2)

2- Ey kudretiyle yeryüzünü yayıp döşeyen ve onda sağlam, sabit dağlar ve nehirler ve çeşit çeşit meyvelerin hepsini yaratan. (Âyet: 3)

3- Ey her dişinin neye gebe olduğunu, karnında ne taşıdığını, rahimlerin neleri eksiltip neleri arttırdığını bilen, herşey katında ölçülü olan! (Âyet: 8)

4- Ey gayb ve şehâdeti, görünmeyen ve görüneni de bilen, çok büyük olan Kebîr, herşeyden yüce olan Müteâl. (Âyet: 9)

