Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: “Rabbimizin vaadini hak ettik; hep beraber azâbı tadacağız. Evet, sizi biz saptırdık; çünkü biz de sapık kimselerdik.” Sâffât Sûresi: 31-32 HADİS: Hz. Ebu Ümame (ra) rivayet ediyor: Sabah akşam camilere gidip gelmek Allah yolunda cihaddandır. Taberanî’nin Kebîr’inden. Camiü’s-Sağir, No: 5789 Münâcâtü’l Kur’ân -18- Ra’d: 5- Ey kullarına şimşeği göstererek korku ve ümit veren, yağmur yüklü ağır bulutları meydana çıkaran! (Âyet: 12) 6- Ey gök gürültüsü hamdederek, Melekler de korkarak, Kendisini takdis, tenzih, teşbih eden! Yıldırımlar göndererek, dilediği kimseyi çarpan! Kâfirler ise Allah hakkında mücâdele edip dururlar. Hâlbuki Allah hileleri en iyi bilen ve cezayı hak edenlere azabı pek şiddetli olandır! (Âyet: 13) 7- Kalpler, ancak Allah’ın zikriyle huzur bulur! (Âyet: 28) 8- Ey dilediğini silen, yok eden, dilediğini, kaydeden, sabit kılan. Bütün kitapların aslı Ümmül Kitab katında bulunan! (Âyet: 39) 9- Ey hükmeden, hükmünü kimse bozup iptal edemeyen. Hesap görmesi seri’ olan!. (Âyet: 41)



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