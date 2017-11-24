Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: O gün onlar azapta ortaktırlar. İşte Biz mücrimlere böyle yaparız. Sâffât Sûresi: 33-34 HADİS: Hz. Ebu Ümame (ra) rivayet ediyor: Sabah akşam camilere gidip gelmek Allah yolunda cihaddandır. Taberanî’nin Kebîr’inden. Camiü’s-Sağir, No: 5789 Münâcâtü’l Kur’ân -19- İbrahim: 1 – Ey gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratan. Dilerse insanları yok edip yerlerine yeni halk getirebilen. Bunu yapmakta kendisine zor gelmeyen! (Âyet: 19-20) 2- Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız saymakla bitiremezsiniz. İnsan çok zâlim ve çok nankördür! (Âyet: 34) 3- Yâ Rabbi! Beni ve benim zürriyetimden olanları namazda devamlı kıl. Ey Rabbimiz, duâmı kabul buyur. (Âyet: 40) 4- Ey Rabbimiz! Hesabın görüldüğü günde beni, anne ve babamı ve bütün mü’minleri mağfiretinle bağışla. (Âyet: 41)

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