Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
O gün onlar azapta ortaktırlar. İşte Biz mücrimlere böyle yaparız.
Sâffât Sûresi: 33-34
HADİS:
Hz. Ebu Ümame (ra) rivayet ediyor:
Sabah akşam camilere gidip gelmek Allah yolunda cihaddandır.
Taberanî’nin Kebîr’inden.
Camiü’s-Sağir, No: 5789
Münâcâtü’l Kur’ân -19-
İbrahim:
1 – Ey gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratan. Dilerse insanları yok edip yerlerine yeni halk getirebilen. Bunu yapmakta kendisine zor gelmeyen! (Âyet: 19-20)
2- Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız saymakla bitiremezsiniz. İnsan çok zâlim ve çok nankördür! (Âyet: 34)
3- Yâ Rabbi! Beni ve benim zürriyetimden olanları namazda devamlı kıl. Ey Rabbimiz, duâmı kabul buyur. (Âyet: 40)
4- Ey Rabbimiz! Hesabın görüldüğü günde beni, anne ve babamı ve bütün mü’minleri mağfiretinle bağışla.
(Âyet: 41)