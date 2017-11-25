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25 KASIM 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Günün Ayet ve Hadisi

25 Kasım 2017, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

Onlara “Allah’tan başka ilâh yoktur” dendiğinde büyüklük taslarlardı.

Sâffât Sûresi: 35

HADİS:

Hz. İbni Abbas’dan (ra) rivayetle:

İlim öğrenmek ve öğretmek için sabah akşam gidip gelmek Allah nezdinde fîsebîlillah cihad etmekten daha faziletlidir.

Deylemî’nin Müsnedü’l-Firdevs’inden.

Camiü’s-Sağir, No: 5790

Münâcâtü’l Kur’ân -20-

Hicr: 

1- Ey gökte burçlar yaratan ve seyredenler için onları süsleyen! (Âyet: 16)

2- Ey Muhammed’e (asm) tekrarlanan yedi âyetli Fâtiha’yı ve azametli Kur’ân’ı veren! (Âyet: 87)

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