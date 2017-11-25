Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Onlara “Allah’tan başka ilâh yoktur” dendiğinde büyüklük taslarlardı. Sâffât Sûresi: 35 HADİS: Hz. İbni Abbas’dan (ra) rivayetle: İlim öğrenmek ve öğretmek için sabah akşam gidip gelmek Allah nezdinde fîsebîlillah cihad etmekten daha faziletlidir. Deylemî’nin Müsnedü’l-Firdevs’inden. Camiü’s-Sağir, No: 5790 Münâcâtü’l Kur’ân -20- Hicr: 1- Ey gökte burçlar yaratan ve seyredenler için onları süsleyen! (Âyet: 16) 2- Ey Muhammed’e (asm) tekrarlanan yedi âyetli Fâtiha’yı ve azametli Kur’ân’ı veren! (Âyet: 87)

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