Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Onlara “Allah’tan başka ilâh yoktur” dendiğinde büyüklük taslarlardı.
Sâffât Sûresi: 35
HADİS:
Hz. İbni Abbas’dan (ra) rivayetle:
İlim öğrenmek ve öğretmek için sabah akşam gidip gelmek Allah nezdinde fîsebîlillah cihad etmekten daha faziletlidir.
Deylemî’nin Müsnedü’l-Firdevs’inden.
Camiü’s-Sağir, No: 5790
Münâcâtü’l Kur’ân -20-
Hicr:
1- Ey gökte burçlar yaratan ve seyredenler için onları süsleyen! (Âyet: 16)
2- Ey Muhammed’e (asm) tekrarlanan yedi âyetli Fâtiha’yı ve azametli Kur’ân’ı veren! (Âyet: 87)