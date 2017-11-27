Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Doğrusu o Peygamber hakkı getirmiş ve kendisinden önceki peygamberleri tasdik etmişti.
Sâffât Sûresi: 37
HADİS:
Hz. İbni Abbas’dan (ra) rivayetle:
Garib, hastalanıp sağına, soluna, önüne ve arkasına baktığında tanıdık hiç kimseyi göremeyince Allah onun geçmiş günahlarını bağışlar.
İbnünneccar’dan.
Camiü’s-Sağir, No: 5793
Münâcâtü’l Kur’ân -21-
İsrâ:
1- Ey Âyetlerinden, delillerinden bir kısmını göstermek için kulu Muhammed’i Mescid-i Haramdan, çevresini mübarek kıldığı Mescid-i Aksâya bir gece seyahat ettiren! (Âyet: 1)
2- Ey yedi gökle, yer ve içindekiler Kendisini teşbih eden!
(Âyet: 44)
3- Ey nebilerin bir kısmını diğerlerine üstün kılan ve Davud’a Zebur’u veren! (Âyet: 55)