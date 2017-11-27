Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Doğrusu o Peygamber hakkı getirmiş ve kendisinden önceki peygamberleri tasdik etmişti. Sâffât Sûresi: 37 HADİS: Hz. İbni Abbas’dan (ra) rivayetle: Garib, hastalanıp sağına, soluna, önüne ve arkasına baktığında tanıdık hiç kimseyi göremeyince Allah onun geçmiş günahlarını bağışlar. İbnünneccar’dan. Camiü’s-Sağir, No: 5793 Münâcâtü’l Kur’ân -21- İsrâ: 1- Ey Âyetlerinden, delillerinden bir kısmını göstermek için kulu Muhammed’i Mescid-i Haramdan, çevresini mübarek kıldığı Mescid-i Aksâya bir gece seyahat ettiren! (Âyet: 1) 2- Ey yedi gökle, yer ve içindekiler Kendisini teşbih eden! (Âyet: 44) 3- Ey nebilerin bir kısmını diğerlerine üstün kılan ve Davud’a Zebur’u veren! (Âyet: 55)

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