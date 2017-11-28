Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET:

O pek acı azâbı muhakkak tadacaksınız. Ve ancak kendi yaptıklarınızın cezâsını çekeceksiniz.

Sâffât Sûresi: 38-39

HADİS:

Muaz’dan (ra) rivayetle:

Cihad iki türlüdür: Allah’ın rızasını arayarak, idarecisine itaat ederek, malının değerlisini vererek ortağına karşı müsamahakâr davranarak yeryüzünde fesad çıkarmaktan sakınarak cihad eden kişinin uykusu, uyanıklığı hep mükâfattır. Övünmek, gösteriş, duysunlar diye idarecisine karşı gelerek ve yeryüzünde fesad çıkararak cihada çıkan kişi Kıyamet günü kendisine fayda verecek hiçbir sevap elde edemez.

Neseî, Cihad: 46; Bey’a: 29;

Camiü’s-Sağir, No: 5797

Münâcâtü’l Kur’ân -23-

İsrâ:

4- Ey Âdemoğullarına ikramda bulunup şereflendiren, karada ve denizde onları nakil vasıtalarıyla taşıyan, hoş ve temiz nimetlerle rızıklandıran ve yarattığı varlıkların çoğuna üstün kılan! (Ayet:70)

5- Ey Muhammed’i (a.s.m.) kıyamet günü makam-ı Mahmud’a eriştirecek olan! (Ayet:79)

6- Ey Kur’an’dan mü’minler için şifâ ve rahmet olan şeyleri indiren. Zâlimler için ise hüsrandan başka bir şey arttırmayan! (Ayet:82)

7- Ey evlât edinmeyen, mülkünde ortağı bulunmayan, âczden münezzeh olup yardıma muhtaç olmayan, büyüklük ve yüceliği biz kulları tarafından ilan edilmesi lazım gelen! (Ayet:111)