Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

​​AYET: Allah’ın ihlâslı kulları bundan müstesnâdır. Onlar için bilinen rızıklar, türlü türlü meyveler vardır. Onlar nimetlerle dolu cennette karşılıklı koltuklara kurulmuş halde ikramlara mazhar olurlar. Sâffât Sûresi: 40-44 HADİS: Ebu Said (ra) rivayet ediyor: Cuma günü yıkanmak, misvak kullanmak ve bulabilirse güzel koku sürünmek bülûğ çağına ermiş herkese ahlâkî bir vecibedir. Buharî, Ezan: 161; Müslim, Cuma: 4, 7; Ebu Dâvûd, Tahare: 127; Camiü’s-Sağir, No: 5800 Münâcâtü’l Kur’ân -24- Kehf: 1- Ey kuluna kitabı indiren, içine hiçbir eğrilik ve tutarsızlık koymayan, dosdoğru kılan! (Ayet:1) 2- Ey hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmeyen! (Ayet:26) 3- Ey Zülkarneyn’e ihsan eden, muhtaç olduğu herşeye ulaşacak bir sebep veren. (Ayet:84)

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