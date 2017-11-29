Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Allah’ın ihlâslı kulları bundan müstesnâdır. Onlar için bilinen rızıklar, türlü türlü meyveler vardır. Onlar nimetlerle dolu cennette karşılıklı koltuklara kurulmuş halde ikramlara mazhar olurlar.
Sâffât Sûresi: 40-44
HADİS:
Ebu Said (ra) rivayet ediyor:
Cuma günü yıkanmak, misvak kullanmak ve bulabilirse güzel koku sürünmek bülûğ çağına ermiş herkese ahlâkî bir vecibedir.
Buharî, Ezan: 161; Müslim,
Cuma: 4, 7; Ebu Dâvûd, Tahare: 127;
Camiü’s-Sağir, No: 5800
Münâcâtü’l Kur’ân -24-
Kehf:
1- Ey kuluna kitabı indiren, içine hiçbir eğrilik ve tutarsızlık koymayan, dosdoğru kılan! (Ayet:1)
2- Ey hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmeyen! (Ayet:26)
3- Ey Zülkarneyn’e ihsan eden, muhtaç olduğu herşeye ulaşacak bir sebep veren. (Ayet:84)